Neuer UPC-Sportsender lockt mit Eishockey gratis

Im Sommer 2017 startet der Schweizer Sportkanal MySports. Gerade den Eishockeyfans bietet der neue Sender von Kabelnetzbetreiber UPC ein umfangreiches Angebot.



Eishockey live und kostenfrei im Fernsehen - davon träumen viele Fans. Der neue Schweizer Sportsender des Kabelanbieters UPC, MySports, möchte seinen Frühbuchern ab Sommer 2017 genau das bieten. Bereits jetzt können die ersten Produktangebote von MySports bestellt werden. Wer sich als Frühbucher für das MySports-Abo anmeldet, der erhält die erste Saison das vollständige Eishockey-Programm mit allen Spielen kostenfrei.