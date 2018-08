Neuer Unitymedia-Chef: Kaum Fluktuation bei den Mitarbeitern

Rund ein Jahr vor der geplanten Übernahme durch Vodafone wechselt Unitymedia noch einmal den Chef. Ab September übernimmt der bisherige Finanzvorstand Winfried Rapp das Ruder. Er und seine Mitarbeiter arbeiten in einer Situation voller Unsicherheiten.



Trotz der geplanten Übernahme durch Vodafone ist die Stimmung unter den Mitarbeitern beim Netzbetreiber Unitymedia dem neuen Chef in spe zufolge gut. "Ich bin stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterschaft derzeit agiert", sagte Winfried Rapp der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Wir erkennen keine Anzeichen von weniger Engagement oder höherer Fluktuation. Es herrscht der gleiche Pulsschlag auf den Fluren wie vor der Ankündigung." Wie es für die Mitarbeiter nach der geplanten Übergabe weitergeht, blieb indes unklar. Konkrete Pläne seien noch nicht bekannt, sagte Rapp.