Neuer Verband für Bürgermedien kurz vor der Gründung

Der Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien und der Bundesverband Offene Kanäle e.V. schließen sich zusammen. Wie die Verbände bekannt gaben, wollen sie ab 2017 unter dem Namen "Bundesverband Bürgermedien" die Rolle des Bürgerrundfunks in Deutschland weiter stärken.