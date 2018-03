Neuer Vertrag zwischen ProSiebenSat.1 und 1&1

Die ProSiebenSat.1 Media SE und 1&1 Internet SE haben den Abschluss eines neuen, langjährigen Distributionsvertrags bekannt gegeben.



Damit stellt die Sendergruppe sicher, dass alle Free-TV und Pay-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe langfristig über das IPTV-Angebot 1&1 Digital-TV verfügbar sind.