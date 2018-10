Neuer Vorabend auf TLC

Der Spartensender TLC hat seinem Vorabendprogramm ein Make-Over verpasst. Er möchte seinen Zuschauerinnen ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Food, Home und Lifestyle bieten. Die neuen Formate gibt es wochentags immer ab 16.45 Uhr.



Bereits seit dem 1. Oktober läuft von Montag bis Freitag ab 17.45 Uhr die Sendung "Island Life – Traumhaus gesucht". Die meisten Menschen träumen von einem Leben auf einer Insel. In der Reality-Show bekommen Auswanderungswillige Immobilien auf den unterschiedlichsten Insel zu sehen. Dabei ist von extrem billig bis unglaublich teuer alles dabei. Die Show begleitet gewöhnliche Familien und Paare auf der Suche nach ihrem Paradies.