Neuer Vorabend für Sat.1

Deutsche Comedy-Gesichter tummeln sich im neuen Vorabend bei Sat.1. Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning sind in "Genial daneben - Das Quiz" zu sehen und auch "Endlich Feierabend!" feiert Premiere.



Am 16. Juli startet Sat.1 sein neues Vorabend-Programm. Zuschauer sehen dann die Comedy-Quizshow "Genial daneben - Das Quiz", das an diesem Tag um 19 Uhr Premiere feiern wird und ein werktäglicher Rate-Ableger des Abendshow-Formats von und mit Hugo Egon Balder werden soll. Wie fast immer an seiner Seite: Hella von Sinnen. Aber auch andere bekannte Gäste kündigt der Kanal an.