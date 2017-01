Neuer WM-Rekord bei YouTube Zuschauerzahlen

Der souveräne 28:21-Sieg der deutschen Handballer im Gruppenfinale gegen Kroatien hat der Deutschen Kreditbank (DKB) eine Rekordquote bei der WM-Endrunde in Frankreich beschert.



In der Spitze verfolgten am Freitagabend 748000 Fans die Liveübertragung im Internetstream des DHB-Sponsors.