Neuer Warner-Deal sichert Sky TNT-Sender und HBO Max-Serien

Sky hat seine Kooperation mit Warner Media langfristig ausgeweitet. Unter anderem bleiben die Turner-Sender dadurch im Portfolio. Außerdem können sich Sky-Nutzer schon auf viele HBO Max-Inhalte.



Sky ist bereits seit dem Beginn der Kooperation im Jahr 2012 die Heimat für HBO Serien, wie wie zum Beispiel "Game of Thrones", "Watchmen", "Succession" und "Big Little Lies". Die bestehende Zusammenarbeit brachte auch die Sky Originals "Patrick Melrose", "Britannia" hervor.



Nun wurde der Kooperationsvertrag "um viele Jahre" verlängert. Der neue Deal umfasst auch die Verlängerung der Pay-TV-Rechte für Erstausstrahlungen der Warner Bros. Filme, wodurch Sky-Kunden mehr von Warner Bros-Filme als je zuvor zur Verfügung stehen.