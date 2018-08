Neuer YouTube-Trend scheint harmlos ist aber gefährlich

Ein leichtsinniger Social-Media-Trend aus den USA ist die Kiki-Challenge. Die Polizei warnt nun vorm Nachahmen.



Ein leichtsinniger Social-Media-Trend aus den USA droht nach Deutschland herüberzuschwappen. Bei der "Kiki-Challenge" steigen Beifahrer aus einem Auto aus und tanzen bei langsamer Fahrt neben der offenen Fahrzeugtüre zur Musik des Sängers Drake. Filmchen von solchen Auftritten fluten seit einigen Tagen die sozialen Medien. Inzwischen warnen in Deutschland Polizisten davor, das nachzumachen.