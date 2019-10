Neuerung bei ARD-"Brennpunkten"

In Zukunft bietet die ARD bei ihren "Brennpunkt" einen neuen Service an, der die Barrierefreiheit der Sondersendungen verbessern wird.



"Brennpunkte" werden in Zukunft auch in deutscher Gebärdensprache präsentiert. Die Übersetzungen werden Gebärdensprache unter Federführung des NDR gemeinschaftlich mit Phoenix, dem WDR und der WDR mediagroup digital für die ARD realisiert.