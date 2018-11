"Neues" 7TV: Nach dem ZDF sind ARD und RTL die nächsten Ziele

ProSiebenSat.1-Chef Max Conze will eine neue gemeinsame Internet-Plattform deutscher Fernsehsender Mitte 2019 starten.



"Wir sind auf einem ganz guten Weg mit den Öffentlich-Rechtlichen, wie wir deren Inhalte darstellen können", sagte er am Montagabend im Münchner Club der Wirtschaftspresse. Er wolle auch mit RTL zusammenkommen, "aber das passiert nicht morgen früh". Mit dem neu berufenen RTL-Deutschland-Chef Bernd Reichart habe er noch nicht gesprochen.