Neues Automagazin bei Sport1: Motorvision.TV kommt ins FreeTV

Sport1 bringt mit "Motorvision.TV – #spotted" die Marke "Motorvision" zurück ins Free-TV. Wöchentlich sollen Zuschauer ausgefallene Locations, hippe Metropolen, neue Events, riesige Automessen und gefährliche Rennstrecken dieser Welt zu sehen bekommen.



Das Team des neuen Automagazins "Motorvision.TV – #spotted" ist für die neue wöchentliche Show auf Sport1 auf der ganzen Welt unterwegs. Wie der TV-Sender am 26. Juli verkündete, sollen ab 2.August immer am Mittwochabend die Reifen quietschen. Die Premierenausstrahlung wird um 23 Uhr ausgestrahlt, die darauf folgenden Episoden bereits 22 Uhr.