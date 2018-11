Neues BR-Format: Alfons Schuhbeck lädt zum Küchenkabarett

Der TV-Koch lädt in seinem neuen Sendeformat Kabarettisten und Comedians ein, um in der Studioküche für ein großes Fernsehpublikum die Magie von Kochabenden mit geistreichen wie schlagfertigen Gästen einzufangen.



"Schuhbecks Küchenkabarett" wird die neue Hybrid-Sendung aus Comedy und Kochen heißen, die am Sonntag, 18. November um 17.15 Uhr Premiere im Bayrischen Rundfunk feiert.