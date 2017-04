Neues DAB-Plus-Logo soll Lust auf Digitalradio machen

Der Verein Digitalradio Deutschland will DAB Plus stärken. Dazu setzt er in einer jetzt gestarteten Kampagne auf ein neues Logo mit dem Slogan "DAB Plus. Mehr Radio"



In Einvernehmen mit der ARD hat der Verein Digitalradio Deutschland ein neues Logo für den Start einer DAB Plus Kampagne entwickelt. Vor wenigen Tagen wurde es vorgestellt und soll ab 2. Mai bundesweit zum Einsatz kommen. Verwendung findet es dann als neues grafisches Gestaltungselement aber auch in Radiospots. Teilnehmen an der Kampagne werden ARD, Deutschlandradio, private Anbieter, DAB-Plus-Radiohersteller und ein Netzbetreiber.