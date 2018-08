Neues Design und mehr Informationen bei BR24

App und Webseite von BR24, das Nachrichten Angebot des Bayerischen Rundfunks, erstrahlen in neuem Glanz und wurden auch inhaltlich neu überarbeitet.



BR24 zeigt sich in App und Web neu sortiert und mit neuem Design. Die Benutzerführung ist einfacher und intuitiver und inhaltlich ist BR24 nun noch stärker auf Informationen aus Bayern und all seinen Regionen ausgerichtet.