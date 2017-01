Neues Feature: Whatsapp führt GIF-Suche ein

Der Messenger Whatsapp führt mal wieder ein neues Feature ein. In der Beta-Version für Android können jetzt zum ersten Mal GIFs direkt gesucht und verschickt werden.



Was bei anderen Messenger-Apps schon lange üblich war, ist jetzt auch bei Marktführer Whatsapp möglich. Nutzer, die zu den Testern der Beta-Version auf Android gehören, können schon jetzt GIFs einfach in den Chats suchen und verschicken.