Neues Gesicht beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Das Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" wächst. Jochen Schropp ist der neue Moderator der Kult-Morningshow.



Schon ab Montag wird Jochen Schropp an der Seite von Marlene Lufen das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" moderieren. Bereits vor Kurzem war er in der Morningshow zu sehen, als er seine "Schnupperwoche" in dem Format absolvierte.