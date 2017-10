Neues Gesicht für den "Tatort" in Dortmund

Stefan Konarske steigt aus, Rick Okon kommt: Beim "Tatort" in Dortmund ist einiges in Bewegung. Dass Konarske (37) nach fünf Jahren nicht mehr weiterermitteln will, war schon bekannt.



Er war in der am Ostermontag gezeigten Folge "Sturm" zum letzten Mal zu sehen. Nun soll Rick Okon (28) dazukommen und schon im nächsten Dortmunder "Tatort" zu sehen sein, der im Frühjahr 2018 gezeigt wird.



Was das Drehbuch für Okon dann vorsieht, steht längst fest, will der WDR aber noch nicht verraten: "Um den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht die Spannung zu nehmen (beziehungsweise nicht zu spoilern), möchten wir uns deshalb derzeit zur Rolle von Rick Okon nicht weiter äußern", teilte der Sender am Mittwoch auf Anfrage mit.