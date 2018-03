Neues Gesundheitsmagazin im WDR

Nächste Woche startet im WDR ein neues Gesundheitsmagazin. "Doc Esser" will über die alltäglichen körperlichen Problemchen informieren.



Ob Rückenschmerzen, Herzprobleme oder Verdauungsprobleme - Doc Esser kennt sich wohl mit allem aus. Und wenn doch nicht, dann holt er sich einen Kollegen ins Studio, der im entsprechenden Bescheid weiß. Ab Montag startet "Doc Esser - Das Gesundheitsmagazin" im WDR.