Neues Hybridradio von Albrecht kommt im Holzgehäuse

Außen schön klassisch, innen topmodern. So möchte der Hersteller das Albrecht DR 883 verkaufen, das sowohl als UKW- wie auch als DAB-Plus-Empfangsgerät dient.



Mit dem Albrecht DR 883 werden UKW- und DAB-Plus-Empfang kombiniert. Das handliche Gerät mit einer Abmessung von 10,4 x 27,4 x 11,0 cm soll aber nicht nur mit seiner technischen Leistung überzeugen, sondern auch mit seinem umlaufenden Holzgehäuse mit mattierter Aluminium-Front.