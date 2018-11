Neues Jahr, neue "Rote Rosen"-Staffel

Viel Wirbel um Hilli: Neue Hauptfigur in der 16. Staffel von "Rote Rosen".



Das neue Jahr bringt eine neue Staffel der ARD-Telenovela "Rote Rosen" und damit auch neue Gesichter und neue Verwicklungen. Die neue Hauptfigur heißt Hilli Pollmann, gespielt von Gerit Kling (53). Sie hat ihren ersten Auftritt in Folge 2801, die voraussichtlich am 2. Januar zu sehen ist, wie das Erste am Freitag mitteilte. Hilli bezieht darin eine neue Wohnung im Lüneburger Rosenhaus. Ihr Mann Frank (Axel Buchholz) ist noch als Mechaniker unterwegs. Die erste Nacht verbringt Hilli dennoch nicht allein.