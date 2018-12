Neues Kinderradio des MDR diese Woche gestartet

Der neue Kinderradiokanal des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) "Tweens" ist seit Montag über DAB Plus und im Stream auf mdr-tweens.de empfangbar.



Der Name Tweens leitet sich dabei vom englischen "between" (dazwischen) ab und bezeichnet Kinder, "die zwischen zwei Phasen des Lebens stehen – also zwischen Kindheit und Jugend". Der MDR möchte vor allem die 8- bis einschließlich 13-Jährigen erreichen.