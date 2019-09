Neues Kreativ-Zentrum von Youtube in Berlin

Youtube hat am Dienstag in Berlin ein neues Kreativ-Zentrum für Künstler und Youtuber eröffnet.



Auf mehr als 1.500 Quadratmetern stehen in dem Youtube Space an der Berliner Museumsinsel drei professionell ausgestattete Videostudios sowie Räume für Schnitt und Tonaufnahmen zur Verfügung. Auch Ruheräume und einen Co-Working-Place gibt es in den neuen Räumen in unmittelbarer Nachbarschaft der Hauptstadt-Niederlassung von Google.