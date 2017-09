Neues Medienprojekt von Red-Bull-Boss Mateschitz am Netz

Die "Addendum" genannte Recherche-Plattform, die von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz finanziert wird, hat heute ihre ersten Inhalte veröffentlicht.



Wien (dpa) - Das österreichische Medienprojekt "Addendum" ("das Hinzuzufügende") hat nach wochenlangen Recherchen erste Inhalte öffentlich gemacht. Am Montag stellte die Plattform, die von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz finanziert wird, auf ihrer Homepage zwei Stücke zum Thema "Asyl. Ein Konzept von gestern?" ins Netz. Im Laufe der Woche soll täglich weitere Berichterstattung hinzukommen. Das Feld solle mit Texten, Infografiken und Videos aufgearbeitet werden. Am Donnerstag steht eine Reportage dazu auf dem Mateschitz-Sender "Servus TV" am Programm.