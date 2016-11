Neues NatGeo-Format: "Visualisiert, dramatisch, mitreißend"

Im Januar startet auf National Geographic mit "Explorer - das Magazin" ein neues Format, das mit nachhaltiger Berichterstattung das Publikum zum Nachdenken anregen will. Einer der Macher ist der britische Dokumentarfilmer und Journalist Justin Hall, der im Gespräch mit DIGITAL FERNSEHEN einen Einblick in die Sendung gewährt.

Bild: © National Geographic

Herr Hall, sie sind ein renommierter und Emmy-nominierter Dokumentarfilmer und Journalist. Wie lange arbeiten Sie schon für National Geographic?



Justin Hall: Ich mache Dokumentationen seit über 20 Jahren. Meine erste Reise führte mich damals tief in den Dschungel. Die letzten Jahre arbeitete ich voranging mit dem Team von National Geographic. Mit ihnen habe ich tolle Erfahrungen und Entdeckungen gemacht. Dabei drehten wir auch im Rahmen von "Explorer" - eine der stärksten Dokumentationsreihen überhaupt und mit einer völlig neuen Art und Weise Themen zu dokumentieren. In dieser Position wollte ich schon lange sein und freue mich ein Teil dieses Teams zu sein.



Können Sie uns einen Einblick in ihre Arbeit der letzten Jahre geben?



Hall: Eine meiner Reisen führte mich zusammen mit Richard Bacon nach Virunga in die Demokratische Republik Kongo. (Anmerkung Redaktion: Der Nationalpark Virunga ist ein 7835 km² großer Nationalpark im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo an der Grenze zu Ruanda und Uganda). Dort erwartete mich eine viel komplexere Geschichte als ich vermutet hätte. Dies war eine großartige Erfahrung. Wir geben dem Zuschauer in der National Geographic Doku "Kampf um Virunga" viele spannende Infos über die Komplexität des Parks und den damit verbundenen Problematiken.