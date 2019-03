Neues ORF-Videoarchiv "Volksgruppen in Österreich"

Seit dem 14. März steht auf der ORF-TVthek das neue zeit- und kulturhistorische Videoarchiv "Volksgruppen in Österreich" zur Verfügung. Insgesamt umfasst es nun 87 Videobeiträge.



Diese sind auf Anregung des ORF-Publikumsrates entstanden und widmen sich den sechs Volksgruppen der Burgenlandkroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn in Österreich.