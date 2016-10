Neues Periscope-Tool: Livestream nicht nur per Smartphone

Twitter will seinen Livestreaming-Dienst Periscope attraktiver machen. Mit "Periscope Producer" soll der Livestream nicht nur mit dem Smartphone möglich sein.



Hochglanz-Produktionen mit Periscope - das verspricht das neue Tool "Periscope Producer". Damit können Live-Inhalte mit mehreren Kameras und sogar Bildschnitt produziert werden. Periscope löst sich damit von der ausschließlichen Nutzung mit Smartphone-App. Prominente Nutzer des Tools sind Louis Vitton, ABC, CBS, Disney und McDonald's.