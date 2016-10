Neues Polizei-Format für den Vorabend von Sat.1

Formate, in denen die Arbeit der Polizei begleitet wird, sind beim Publikum so beliebt wie eh und je. Das nimmt Sat.1 zum Anlass, mit "Die Ruhrpottwache" eine neue Sendung zu starten, um damit seinen Vorabend zu bestücken.



Sat.1 holt sich Neues für den Vorabend: Wer sehen möchte, wie echte, knallharte Polizeiarbeit aussieht, der ist gut damit beraten, ab dem kommenden Montag bei dem Free-TV-Sender einzuschalten, wenn ab 19.00 Uhr "Die Ruhrpottwache" auf dem Programm steht. Polizeikommissar Markus Fricke lobt die Darstellung in "Die Ruhrpottwache". Denn das Format unterscheidet sich maßgeblich von anderen dieser Art: Die 23 ausgebildeten Kriminalbeamten, die für Sat.1 ermitteln, wissen in den wahren Fällen nacherzählten Einsätzen nicht, was sie erwartet.