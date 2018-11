Neues Präsentationssystem von Purelink

Aus dem Hause Purelink kommt ein neues Präsentationssystem. Mit dem neuen Huddle Hub Präsentationssystem ist es möglich, Bildschirmpräsentationen kabellos direkt auf die Displays anderer Geräte zu übertragen.



Vom Gerät des Moderators aus kann Hudlle Hub zusätzlich Webcams und Mikrofone für Videokonferenzen verbinden. Purelink bringt zwei Versionen auf den Markt, Huddle Hub One und Huddle Hub One+.