Neues Prime Originals: Gefahr & Verschwörungen bei "The Widow"

Ein neues Prime Original feiert Premiere bei dem Streamingangebot von Amazon. Ab 1. März werden Prime-Kunden in "The Widow" mit in eine düstere Welt genommen. Kate Beckinsale schlüpfte für acht Episoden in die Hauptrolle der Drama-Serie.



Dort ist sie als Georgia Wells zu sehen, die seit drei Jahren im Hinterland von Wales lebt. Sie ist völlig zurückgezogen und fernab von den komfortablen Vorzügen des 21. Jahrhunderts, verrät Amazon in einem Ausblick. Der Grund für ihre Lebenssituation: Ihre große Liebe Will, in dessen Rolle Matthew Le Nevez schlüpft, kam bei einem Flugzeugabsturz in der Demokratischen Republik Kongo ums Leben. Denkt sie.