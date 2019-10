Neues Senderdesign für RTLplus

RTLplus erstrahlt seit heute in neuem Glanz. Drei Jahre nach dem Senderstart wurde es Zeit für ein Redesign.



Sogar auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass RTLplus auf Sendung ging. Das nun erneuerte Design soll die angesprochene Zielgruppe der Frauen ab 40 nicht aus den Augen verlieren. Es erscheint nach eigenen Angaben im Gesamtbild aber gezielt jünger, frischer und moderner.