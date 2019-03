Neues Sky-Magazin "Volle Hütte" für Sportsbars feiert Premiere

Mit Neuigkeiten und wichtigen Informationen rund ums Live-Sport-Angebot von Sky will der Bezahlsender künftig Gastronomen informieren. Wie Sky bekannt gibt, feiert das Sportsbar Magazin "Volle Hütte" jetzt Premiere.

In dem vierteljährlich erscheinenden Heft soll es demnach vor allem um neue Übertragungsrechte, technische Neuerungen und programmliche Highlights gehen. So wird in der ersten Ausgabe ein Interview mit Live-Kommentator Wolff-Christoph Fuß zu finden sein. Anlass dafür ist die bevorstehende Bundesliga-Begegnung von Bayern München und Borussia Dortmund.In jeder Ausgabe von "Volle Hütte" wird darüber hinaus eine Sky Sportsbar Bar vorgestellt. In der Premieren-Edition ist es die Münchener Fußballkneipe "Stadion" an der Schleißheimer Straße."Mit dem neuen Kundenmagazin wollen wir die Gastronomen bestmöglich über unser vielfältiges Programmangebot informieren sowie bei der Nutzung unseres Produktes unterstützen, so dass sie mit Sky das Gästepotenzial optimal ausschöpfen", erklärt Lars Winking, Vice President Products & Marketing Sky Business Solutions Sky Deutschland, das neue Magazin. Für die Kunden von Sky ist "Volle Hütte" kostenfrei.