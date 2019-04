Neues Sky Original: "A Discovery of Witches" startet

Skys neuste Eigenproduktion kommt aus Großbritannien. "A Discovery of Witches" erzählt in acht Teilen von großen Gefühlen in einer mystischen Welt.



Hexen, Vampire und Dämonen wimmeln bald auf den Bildschirmen der Zuschauer von Sky 1. "A Discovery of Witches" ist die neuste Eigenproduktion von Sky. Der Bezahlsender kündigt den Start der Fantasyserie für den 26. April an.