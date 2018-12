Neues Telekommunikationsunternehmen: Altice & KKR gründen Hivory

Altice Europe und KKR, ein weltweit führendes Investmenthaus, haben am 18. Dezember die Gründung von Hivory bekannt gegeben. Es ist das größte unabhängige Telekommunikationsunternehmen in Frankreich.



Außerdem wird Hivory das drittgrößte europäischen Turmunternehmen. Die Gründung von Hivory erfolgte nach dem erfolgreichen Abschluss der im Juni angekündigten Transaktion, bei der KKR einen Anteil von 49,99 Prozent an einem Portfolio von mehr als 10.000 französischen Türmen von Altice erworben hatte.