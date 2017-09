Neues Trio für die Morgenshow bei BB Radio

In Berlin und Brandenburg können die Zuhörer künftig mit einem umbesetzten Moderatoren-Team in der "BB Radio-Morgenshow" in den Tag starten. Das neue Trio ist seit dieser Woche auf Sendung.



Das BB-Radio hat umgestellt. Seit gestern werden die Zuhörer morgens von einem neuen Trio aus Moderatoren begrüßt, die ihnen teilweise von anderer Stelle schon bekannt sein könnten. "Die Morgenshow" läuft wochentags von 5 bis 10 Uhr beim Privat-Sender für Berlin und Brandenburg. Meldungen zu diesem Thema

Dem Trio gehört unter anderem Clara Himmel an, die als Moderatorin vom Lokalstuido Eberswalde zurück nach Potsdam wechselt, um die "BB Radio-Morgenshow" zu übernehmen. Nachdem Himmels Kinder mittlerweile nach eigenen Angaben "aus dem Gröbsten raus sind", entschied sie sich wieder landesweit tätig zu werden.



Ihr zur Seite steht Alex Purrucker, der sich künftig als neuer Chef der "BB Radio-Morgenshow" für die Sendung verantwortlich zeichnet. Der Dritte im Bunde, Benni, ist die einzig verbliebene bekannte Stimme. Er wird sich hauptsächlich um die Verkehrsnachrichten kümmern wird, aber wie bisher auch für Unterhaltungs-Einlagen sorgen.



Ausschlafen kann hingegen ab sofort für Marcus Kaiser. Er wechselt in den Nachmittag. Sein neues Format heißt es nun werktags von 15 bis 19 Uhr "Der Kaiser am Nachmittag".