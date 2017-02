Neues Twitter-Update soll Beleidigungen ausschließen

Twitter will sauberer werden und kündigt dazu ein weiteres Update an. Damit sollen vor allem Beleidigungen und Trash-Tweets beim Mikroblogging-Dienst der Vergangenheit angehören.



Täglich werden auf Twitter tausende wichtige und nichtige Informationen verbreitet, wobei die Zahl der irrelevanten und teils trashigen Tweets klar überwiegt. In jüngster Vergangenheit häufen sich aber auch beleidigende und hetzerische Aussagen, die vom Mikroblogging-Dienst nur zögerlich bis gar nicht entfernt wurden, was von Seiten der Politik für Kritik sorgte. Mit einem neuen Update will Twitter nun seinen Dienst von solchen Aussagen reinigen.