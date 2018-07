Neues Unterhaltungsformat mit Mareile Höppner

Die neue ARD Unterhaltungssendung "Stadt, Land, Haus" zeigt Wohnobjekte mit "besonderem Charakter". Und dann wird gerätselt. Wie wohnt es sich in einem Kuhstall?



Wie wäre es alternativ mit einer alten Schule, einem umgebauten Gewächshaus oder einer ehemaligen Kirche als Bleibe? In der ARD Unterhaltungssendung "Stadt, Land, Haus" bekommen die Zuschauer architektonisch außergewöhnliche Einblicke. Hierfür öffnen pro Ausgabe jeweils drei Besitzer extravaganter Immobilien zwei Kandidaten-Paaren nacheinander ihre Türen.