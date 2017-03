Neues Update macht Windows 10 fit für 3D

Rund eineinhalb Jahre ist Microsofts aktuelles Betriebssystem Windows 10 bereits wieder alt. Um auch bei Zukunftstrends wie Gestalten in 3D oder Mixed Reality nicht den Anschluss zu verlieren, rollt der Softwarekonzern im April ein "Creators Update" aus.



Microsoft will sein Betriebssystem Windows 10 mit einem großen Update sicherer und vor allem mit neuen Funktionen attraktiver für Kreative machen. Das "Windows 10 Creators Update" werde ab dem 11. April weltweit verfügbar sein, teilte der Softwarekonzern am Mittwoch mit. Es solle den Anwendern "höchste Sicherheit" sowie neue Funktionen etwa für 3D-Gestaltung bieten. Außerdem öffnet Microsoft das System für die sogenannte Mixed Reality, bei der die reale Umgebung und virtuelle Objekte verbunden werden können.