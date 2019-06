Neues Urheberrecht tritt in Kraft - Protest "zur richtigen Zeit"

Monatelang liefen vor allem junge Menschen Sturm gegen die Copyright-Reform. Sie kommt trotzdem. Und doch hat sich etwas geändert.



Nach heftigem Protest, Angst vor Uploadfiltern und einem deutschen Sonderweg tritt an diesem Donnerstag endgültig das neue EU-Urheberrecht in Kraft. Von nun an haben die EU-Staaten zwei Jahre - bis zum 7. Juni 2021 - Zeit, die umstrittenen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Vor den entscheidenden Abstimmungen des Europaparlaments und der EU-Staaten waren im Frühling Zehntausende in Deutschland und anderen EU-Staaten gegen das Vorhaben auf die Straße gegangen. Zeitgleich wurde auch die Fridays-for-Future-Bewegung, die sich für eine andere Klimapolitik einsetzt, immer größer.