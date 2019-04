Neues Urteil: Bild.de darf doch weiter Live-Streams anbieten

Die "Bild-Zeitung darf vorerst weiter ihre Livestream-Angebote zeigen. Das Berliner Oberverwaltungsgericht (OVG) wies eine entsprechende Beschwerde der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) gegen das Medienhaus Axel Springer zurück.



Es bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Eine Stellungnahme der MABB war am Donnerstagnachmittag nicht zu erhalten.