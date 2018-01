Neues Verschlüsselungsprotokoll macht WLANs sicherer

Auf der CES 2018 hat das Firmenkonsortium Wi-Fi Alliance, das Geräte mit Funkschnittstellen zertifiziert, den neuen Standard WPA3 für die Verschlüsselung von drahtlosen Datennetzwerken vorgestellt.



Neben neuen Sicherheitsfunktionen soll der Umgang mit verschlüsselten WLANs vereinfacht werden. Außerdem gibt es im neuen Verschlüsselungsprotokoll vier neue Funktionen. Das Protokoll soll auch bei einfachen Passwörtern einen sicheren Schutz des Netzwerkes bieten.