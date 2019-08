Neues Video: Youtuber Rezo knöpft sich jetzt Journalisten vor

Sein Video "Zerstörung der CDU" hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt greift Rezo Medien frontal an. Ihn stört die eine oder andere Schlagzeile, aber manchmal auch, worüber Medien überhaupt berichten.



Sein Video mit harter Kritik an der CDU machte den Youtuber Rezo vor der Europawahl berühmt. Jetzt nimmt er sich als Gast auf dem Youtube-Kanal "Space Frogs" Medien vor, über die er sich geärgert hat. "Journalisten sind teilweise so dumm", klagte Rezo. Er kritisierte, dass eine Zeitung ihn um eine Stellungnahme zur Flugzeugnutzung von Menschen gebeten habe, die in einem seiner Videos zu sehen gewesen seien. Die Anfrage fand Rezo so nicht nachvollziehbar. Aus seiner Sicht war es die "unnötigste Mail, die ich seit Langem erhalten habe". Die Kommunikation der Zeitung sei unzureichend gewesen, es sei trotz mehrfacher Nachfrage keine konkrete Frage an ihn gestellt worden.