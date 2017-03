Neues Videoarchiv in ORF-TVthek

In der Mediathek des ORF gibt es ein neues Angebot. Das Videoarchiv "Große Töchter Österreichs" ist Teil der Aktion "ORF-TVthek goes school".



Das Videoarchiv "Große Töchter Österreichs: Bedeutende Frauen im Porträt" ist ab sofort abrufbar. Darin werden besondere Leistungen österreichischer Frauen in Sport, Kultur und Politik gewürdigt. Das Archiv wurde im Rahmen der Gleichstellungskonferenz von ARD, ZDF und ORF vorgestellt.

Insgesamt werden 41 Porträts angeboten, deren Inhalt im Rahmen des Programms "ORF-TVthek goes school" speziell auf die Integration in den Schulunterricht zugeschnitten wurde.



Zu den gezeigten Persönlichkeiten gehören unter anderem die Sissi-Darstellerin Romy Schneider, oder die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. Das Videoarchiv ist Teil von mittlerweile insgesamt 28 Sammlungen, die in der Mediathek des ORF zu verschiedenen Themen zusammengestellt wurden.