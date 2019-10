Neues Vox-Original "Rampensau" feiert Ende November Premiere

Vox bringt eine neue Eigenproduktion an den Start, die auf der israelischen Serie "Metumtemet" basiert. In "Rampensau" spielt Jasna Fritzi Bauer die Rolle der charakterstarken, aber erfolglosen Schauspielerin Shiri Conradi.



Als Shiri die Rolle ihres Lebens winkt, kommt diese ausgerechnet von der Polizei. Sie soll als Undercover-Ermittlerin an einer Schule einen Drogenring hochgehen lassen.