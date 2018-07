Neues Web-Gewand für Sky Ticket

Sky Ticket im Web mit neuer Oberfläche und neuen Funktionen. TV Stick kommt noch im Sommer.



Bereits seit Anfang Juni ist das neue Sky-Ticket-Design über die Sky TV Box und auf Android-Geräten verfügbar. Jetzt ist auch der Webauftritt dran. Dafür kommt Sky Ticket in neuem Gewand und mit neuen Funktionen daher.