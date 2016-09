Neues ZDF-Format spielt mit den Sinnen

"Mich täuscht keiner!" nennt sich das neue Format, in dem das ZDF Wissenssendung mit Quizelementen und Spielen kombiniert, während die Sinne der Teilnehmer und Zuschauer hinters Licht geführt werden sollen.



Bereits ab dem heutigen Donnerstag verwirrt das ZDF die Sinne. Dirk Steffens führt durch die Sendung "Mich täuscht keiner!" und fordert Kandidaten und Zuschauer dazu auf, sich über Sinnestäuschungen hinwegzusetzen. Um 20.15 Uhr beginnt die Show, die Sinnestäuschungen geschickt mit Aktionsspielen und Quizrunden kombinieren soll. Ob die prominenten Kandidaten auf die Sinnestäuschungen hereinfallen?