Neues aus dem Flüchtlingslager: Arte startet "Jungle News"

Der Kultursender Arte wagt sich an ein neues Projekt, das für einiges an Aufsehen sorgen könnte. Mit "Jungle News" möchte der Sender aus und in dem Flüchtlingslager von Calais berichten.



Neuigkeiten direkt aus und in dem Flüchtlingslager in Calais. Das ist der Gedanke hinter dem Medienprojekt "Jungle News", dessen Titel sich auf die Tatsache stützt, dass das Flüchtlingslager in Calais auch als "Dschungel" bekannt ist. Gemeinsam mit der Journalistenschule in Lille hat Arte nun ein multimediales Projekt inmitten des Dschungels von Calais geschaffen, das die Medien ins Flüchtlingslager bringen soll. Schließlich ist in dieser nun mehr zur Kleinstadt herangewachsenen provisorischen Bleibe bereits vieles entstanden - Schulen, Geschäfte, Gemeinschaften. Medien fehlten bislang.