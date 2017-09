Neues zur Sky-Event-Serie "Das Boot"

"Das Boot" wird von Sky neu aufgelegt. Jetzt wurden die Namen weiterer prominenter Schauspieler des Casts bekannt gegeben.



Die Dreharbeiten für "Das Boot" laufen in Prag auf Hochtouren. Die Event-Serie wird von Bavaria Fernsehproduktion, Sky Deutschland und Sonar Entertainment koproduziert. Zum internationalen Cast der Serie gesellen sich nun auch Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Vincent Kartheiser ("Mad Men"), James D’Arcy ("MARVEL’s Agent Carter") und Thierry Frémont ("Juste un regard"). Neben Prag wird auch in La Rochelle, Malta und München gedreht.

