Neugestaltete ZDF-Mediathek nimmt den Betrieb auf

Nach fast einem Jahrzehnt hat das ZDF seiner Mediathek einen umfangreichen Relaunch verpasst, der auch Auswirkungen auf die Homepage hat. Der öffentlich-rechtliche Sender verspricht eine verbesserte Bedienung auch für Mobilgeräte.



Aus zwei mach eins: Das ZDF relauncht in der Nacht zum Freitag seine Mediathek und verschmilzt diese dabei mit seiner Homepage. Mit diesem Schritt will der öffentlich-rechtliche Sender den Anschluss an den technologischen Fortschritt nicht verlieren, weshalb auch die technische Basis runderneuert wurde.