Neujahrsgewinnspiel: Kabellose Kopfhörer zu gewinnen

Das Jahr hat kaum begonnen, da gibt es bereits die ersten Preise zu gewinnen. Auf unserem Partnerportal LIKEHIFI.de warten dabei viele hochwertige HiFi-Produkte auf einen neuen Besitzer. Zum Auftakt sind kabellose In-Ear-Kopfhörer von Beyerdynamic in der Verlosung.



Das Jahr 2017 beginnt für HiFi-Enthusiasten gleich mit der Chance auf hochwertige Produkte. Denn auf unserem Partnerportal LIKEHIFI.de werden in den ersten zwei Wochen des Jahres zahlreiche Gewinne verlost. Am Donnerstag in der Verlosung: Die kabellosen Byron BTA von Beyerdynamic.